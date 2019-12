Caritas : „Café to come“: Ehrenamt erfüllt das Herz

Geldern Gutes tun – für andere und sich selbst. Das ist es, was Ehrenamt im „Café to come“ des Caritas Centrums Geldern ausmacht. „Menschen kennenlernen, sie begleiten, ihnen helfen zu können – das ist eine großartige Aufgabe“, sagt Helene Kaysers, „aber ich tue auch mir selbst etwas Gutes damit.

Helene Kaysers ist ein Beispiel aus dem rund 15-köpfigen ehrenamtlichen Team, das den Café-Betrieb betreibt und organisiert. Belegte Brötchen und Kaffee sowie am Mittwochnachmittag Waffeln oder Kuchen zum kleinen Preis locken zahlreiche Menschen – auch aus umliegenden Orten. Unter den ehrenamtlichen Servicekräften sind auch viele Flüchtlinge, beispielsweise aus dem Iran. Sie möchten für ihre Unterstützung in Deutschland etwas zurückgeben – und ebenfalls anderen helfen. Ganz nebenbei lernen sie, ihre deutsche Sprache weiter zu verbessern und sich in der Kultur zurechtzufinden. Gemeinsam stemmen sie den Betrieb des kleinen Cafés am Südwall. „Wenn es diese tolle Truppe nicht gäbe, könnten wir das Angebot nicht weiterführen“, betont Ernst Heien, Koordinator des Caritas-Centrums.