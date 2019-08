Kneipp-Verein Geldern : Auf der Spree von Fürstenberg nach Berlin

Der Kneipp-Verein machte eine Reise von Fürstenberg bis nach Berlin.Während einer Schifffahrt mit der MS DIVA auf der Spree entdeckte man die Bundeshauptstadt und ihre Sehenswürdigkeiten aus einzigartiger Perspektive. Foto: Udo Spelleken

Geldern Auch in diesem Jahr besuchten Mitglieder des Kneipp-Vereins Gelderland und Bürger aus Geldern die Wasserstadt Fürstenberg an der Havel - Partnerstadt von Geldern. Der malerisch auf drei Inseln zwischen Röblinsee, Baalensee und Schwedtsee gelegene Ort bildet das Herz eines ausgedehnten Wald- und Seengebiets in Nordbrandenburg.

