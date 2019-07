Bankangestellte geht in den Ruhestand : Mehr als 44 Jahre bei der Volksbank tätig gewesen

Straelen (RP) Zu einer kleinen Feierstunde hatte die Volksbank an der Niers nach Straelen eingeladen, und dabei stand eine Frau im Mittelpunkt. Nach mehr als 44 Jahren im Dienst der Volksbank an der Niers wurde Adelheid Linßen im Hotel Restaurant „Straelener Hof“ im Kreise ihrer Familie und Kollegen, darunter auch ehemalige Kollegen, verabschiedet.

Vorstandsmitglied Johannes Janhsen ließ während der Veranstaltung die Stationen ihres Berufslebens Revue passieren. Nach ihrer Ausbildung zur Bürokauffrau bewarb Adelheid Linßen sich bei der Vereinsbank Straelen, wo sie zu Beginn des Jahres 1975 als Bankangestellte in der Geschäftsstelle Wankum begann. Dort blieb sie für viele Jahre in der Kundenbedienung und Kundenberatung. Sie wechselte nach der Geburt ihrer Kinder als Teilzeitkraft in die Geschäftsstelle Herongen. Bis zu ihrer Verabschiedung war die 62-Jährige in der Volksbank Straelen eingesetzt.