SV Sevelen : Waldfest mit Rock „ohne Firlefanz“

Trotz des Regens machten sich viele Besucher auf den Weg, um beim Waldfest der Krefelder Cover-Band „Lewinsky“ zu lauschen. Foto: SV Sevelen

Sevelen Der SV Sevelen hatte wieder zum Waldfest auf die Sportanlage am Koetherdyck eingeladen. Es ist für alle Musik- und Party-Fans aus dem Gelderland zum festen Bestandteil im Terminkalender geworden. Die Open-Air-Atmosphäre, die netten Gäste, die gute Organisation und nicht zuletzt die tolle Live- und DJ-Musik haben in den vergangenen Jahren immer zahlreiche Gäste angelockt und versprachen auch in diesem Jahr einen schönen Sommerabend.

