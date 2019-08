Neues aus dem Altbierdorf : Verabschiedung in den Ruhestand

Issum Issums Bürgermeister Clemens Brüx hat Rainer Bach im Rahmen einer kleinen Feierstunde offiziell nach 29 Jahren aus dem Dienst der Gemeinde Issum in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

Bach begann seinen Dienst bei der Gemeinde Issum im Jahre 1990 im Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen und Grünflächen. Als Bautechniker im Bereich der Tiefbauverwaltung war er an zahlreichen Projekten beteiligt, die zur guten Infrastruktur in der Gemeinde Issum beigetragen haben. Hierzu gehörten die Betreuung verschiedener Neubaubereiche in Issum und Sevelen, die Gestaltung des Platzes „An der Pomp“ und zuletzt auch die Glasfaserverkabelung in beiden Ortsteilen.