Walbeck : Senioren-Union in Steprather Mühle

Walbeck Zur ältesten voll funktionierenden Windmühle Deutschlands, der Steprather Mühle in Walbeck, kamen die Gelderner Unions-Senioren, um die Arbeit des „Fördervereines Steprather Mühle“ zu bewundern.

Vor 40 Jahren wurde mit dem Wiederaufbau der damals lang brachliegenden und verfallenden Mühle begonnen. Heute werden Mühle und Backhaus von einem engagierten Team ehrenamtlicher Helfer betrieben und am Leben erhalten. Mit Stolz können die Walbecker auf die Mühle blicken, denn wenn der dort arbeitende Müller die Mühle um 180 Grad dreht, die Bremse löst und der „Geldrische Wind“ die Flügel dreht, ist das nicht nur schön anzusehen, sondern er setzt damit das Mahlwerk in Betrieb und mahlt – ganz wie es früher war – Korn zu Mehl. Nachdem ein Teil der Gruppe die steilen Stiegen bis zum Kappenboden der Mühle erklettert hatten, erläuterte der Vorsitzende des Fördervereines Ludger Kersten mit welcher Technik das Korn in der Mühle zu Mehl gemahlen wird und auf was der Müller achten muss, damit ein gutes Produkt entsteht. Nach der Mühlenbesichtigung probierten die Senioren den Kuchen mit selbst gemahlenem Vollkornmehl und einer Tasse Kaffee. Bei Dönekes, vorgetragen von Karl-Heinz Biermann, der auch das Lied von der schönen Müllerin und dem Wanderer sang, endete ein schöner Nachmittag.