„Existenzgründungskurs“ gestaltet Schaufenster : Ein Schaufenster gestaltet

Geldern Im Rahmen des Wahlkurses haben sich die Schüler und Schülerinnen der Jahrgangsstufe zwölf des Wirtschaftsgymnasiums mit dem Thema Existenzgründung auseinander gesetzt und erste praktische Erfahrungen als Unternehmer mit ihrer Schülerfirma „Cableheros S-AG“ gesammelt.

Sie bieten mit ihren Produkten, attraktive Lösungen für die Probleme Kabelbruch und Kabelverwirrung. Am Ende des Schuljahres blicken sie auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. Der Besuch des Gründerzentrum stellt zum Abschluss nochmal ein Highlight dar. Tim van Hees-Clanzett, Geschäftsführer der Gelderner Gründer-Zentrum GmbH und Erster Beigeordneter der Stadt begrüßte die Schüler im neuen Coworking Space, in dem Jungunternehmer und Arbeitnehmer mit Homeoffice-Option einen Arbeitsplatz mieten können. Jan Roest berichtete von seiner Existenzgründung mit dem Unternehmen Curve und die Unterstützung durch das Gründerzentrum. Weiteres gemeinsames Projekt von Citymanagement und Berufskolleg Geldern ist die Gestaltung eines Schaufensters in der Innenstadt. Die Schaufenster von freistehenden Ladenlokalen werden als Ausstellungsorte genutzt. Mehrere Klassen aus der Abteilung Holztechnik haben sich intensiv mit der Gestaltung auseinander gesetzt und bei der Umsetzung aktiv mitgewirkt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen und zeigt die Attraktivität des Ladenlokals und die Vielfalt der Stadt Geldern und des Berufskollegs. Der Dank gilt der Hubertus Kleinbielen und seiner Familie für die Bereitschaft, an diesem Projekt mitzuwirken.