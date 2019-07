Tag der offenen Tür : Praxis Apfelbaum stellt sich vor

Die Heilpädagogisch-Inklusionstherapeutische Praxis Apfelbaum stellte ihr Team, das Raumangebot und die Therapiemöglichkeiten vor. Foto: Apfelbaum

Walbeck Beim Tag der offenen Tür in der neu errichteten Heilpädagogisch-Inklusionstherapeutischen Praxis Apfelbaum in Walbeck hatten zahlreiche Besucher die Möglichkeit, sich vom neuen Raumangebot und den Therapiemöglichkeiten in der Praxis zu überzeugen.Hierbei hatten die Kleinsten vor allem viel Spaß an den unterschiedlichen Spielmöglichkeiten und dem kreativen Angebot.

So konnten sie tatkräftig beim Bau eines Insektenhotels mithelfen, Steine bemalen, Saatbomben herstellen und auch an anderen Dingen sägen und hämmern. Auf einem Tastparkour konnten Jung und Alt feststellen, wie sich Stroh, Tannenzapfen, Flaschenkorken oder Baumrinde unter den nackten Sohlen anfühlt. Den Tastsinn konnte man auch an einer Sockenstraße schärfen. Hier musste man Gegenstände in diesen Socken erfühlen.