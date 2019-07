Insektenhotel in Herongen gebaut : Viele Menschen haben ein großes Herz für kleine Brummer

Straelen/Wachtendonk In gleich mehreren Projekten in Straelen und Wachtendonk wurden in jüngster Zeit Insektenhotels gebaut. Das wirkt sich positiv auf die gesamte Natur aus.

In einem Fall in Straelen stellte die Stadt das Gelände bereit, Schüler der Sekundarschule Straelen bauten den Kasten und bereiteten in mehreren Unterrichtsstunden das Nistmaterial für verschiedene Wildbienen- und Wespenarten vor, der Baubetriebshof der Stadt half beim Aufstellen, und der Nabu beriet und übernahm die Kosten für das Material. Auf dem Gelände des Regenrückhaltebeckens an der Hoverstraße in Herongen steht nun ein großes Insektenhotel, in das vielleicht sogar noch in diesem Jahr die ersten „Mieter auf Zeit“ einziehen. Schilfhalme, Holz mit Bohrlöchern und spezielle Niststeine bieten solitären Wildbienen- und Wespenarten eine Brutmöglichkeit. Dazu sammeln die Bienen Nektar und Pollen, die Wespen je nach Art kleine Spinnen und Blattläuse, denn ihre Brut liebt im Unterschied zu den Bienen Fleisch.