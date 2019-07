Abfallvermeidung am LMG : Neuer Wasserspender für die Schüler: Die tun was für die Umwelt

Neuer Wasserspender für die Schüler: Die tun was für die Umwelt

Abfallvermeidung am LMG

Geldern Umwelt- und Klimaschutz ist für Schüler ein wichtiges Anliegen geworden. Die Schüler am Lise-Meitner-Gymnasium demonstrieren eindrucksvoll, dass es auch das eigene Verhalten ist, das hinterfragt und geändert werden muss.

Schon seit einigen Wochen wird das Altpapier getrennt vom Restmüll gesammelt und von den Schülern in Eigenregie entsorgt. Nun ist ein neuer Baustein der Abfallvermeidung hinzu gekommen: ein Wasserspender. Finanziert wurde die Anschaffung durch Spenden der Schülervertretung, des Fördervereins und der Volksbank Geldern. Der Spender soll helfen, die Flut an Plastikflaschen zu vermeiden. Statt voller Flaschen brauchen die Kinder nur noch eine wiederverwendbare Flasche mit in die Schule zu nehmen. Im nächsten Schuljahr planen die Green-Scouts (eine Gruppe von umweltbewussten Schülern) den Verkauf von bruchfesten Glasflaschen mit dem Logo der Schule.