Schnuppertag am Berufskolleg Geldern : Handwerk-Schnuppertag am Berufskolleg Geldern

Geldern Sekundarschüler aus Geldern, Straelen und Wachtendonk informierten sich über die Angebote.

(RP) Wie baue ich einen coolen Handyhalter aus Metall, eine elektrische Schaltung oder eine Holzgrillzange? Schüler der Sekundarschulen aus Straelen-Wachtendonk und Geldern besuchten an zwei Tagen das Berufskolleg Geldern und konnten in den Werkstätten verschiedene Berufsbilder durch praktische Übungen kennenlernen. Dabei präsentierte das Berufskolleg sein gesamtes Spektrum an Ausbildungsberufen, von technischen Ausbildungen im Bereich Metall, Elektro und Holz, dem Besuch der Backstube des gewerblichen Bereichs, bis hin zu der kaufmännischen Abteilung, in der die Schüler passende Marketingstrategien für verschiedene Produkte und Zielgruppen entwickelten.