Jugend-Landtag 2019 tagte in Düsseldorf : In den Fußstapfen der Polit-Profis

Geldern/Düsseldorf Drei Tage Landespolitik im „Herzen der Demokratie“ durfte Julia Görtz aus Geldern jetzt erleben. Sie war eine von 199 Abgeordneten aus ganz NRW, die sich zum Jugend-Landtag 2019 in Düsseldorf trafen.

Außerdem hatte der Jugend-Landtag Nordrhein-Westfalen 2019 mit Mehrheit zwei Beschlüsse gefasst. Die 199 jungen Abgeordneten stimmten dem Antrag „Einführung einer allgemeinen Impfpflicht als Voraussetzung für einen Kita-Platz“ in geänderter Fassung zu. Ebenfalls in geänderter Fassung verabschiedet, wurde der Antrag „ÖPNV attraktiver machen“. Ziel des Antrags ist es unter anderem, den ÖPNV und die Infrastruktur zu verbessern.

„Die Möglichkeit, dass interessierte Jugendliche jedes auf Jahr aufs Neue in die Rolle von Landtagsabgeordneten schlüpfen und sich so hautnah mit unserer Landespolitik befassen können, finde ich einfach klasse. Denn so können die Jugendabgeordneten davon berichten, wie Politik in unserem Land funktioniert. Auf diese Weise hoffe ich, dass wir möglichst viele Menschen für die Landespolitik begeistern können, denn davon lebt unsere Demokratie“, beschreibt die Issumerin Margret Voßeler-Deppe die Idee des Jugend-Landtags.