Volkshochshcule Gelderland : Auf dem Zweiten Bildungsweg den Schulabschuss geschafft

Im Integrierten Lehrgang für Schulabschlüsse der Sekundarstufe I auf dem zweiten Bildungsweg an der Volkshochschule Gelderland fand die feierliche Zeugnisübergabe statt. Der Lehrgang umfasst drei Phasen: den einjährigen Hauptschulabschluss, den sechsmonatigen Hauptschulabschluss nach Klasse 10 („10 A“) und den sechsmonatigen Mittleren Schulabschluss („10 B“) oder die Fachoberschulreife, die unter besonderen Voraussetzungen auch den Besuch der gymnasialen Oberstufe ermöglicht.

16 Teilnehmer haben den Lehrgangsteil „Hauptschulabschluss nach Klasse 10“ erfolgreich absolviert. Im Englischen wird dieser Bildungszweig zutreffend als „second-chance education“ bezeichnet, also als zweite Chance auf Bildung. Der Begriff bringt zum Ausdruck, was diese Lehrgänge ausmacht: Erwachsene Teilnehmer erhalten die Gelegenheit, einen Schulabschluss zu erwerben oder nachzuholen, wenn sie bessere Voraussetzungen für erfolgreiches Lernen mitbringen als im Teenageralter, und das an einer Einrichtung, die den individuellen Förderbedürfnissen gut entgegenkommen kann. Wie Fachbereichsleiterin Isabella Seeger anmerkte, ist es für diese Teilnehmer vor allem wichtig zu lernen, die eigenen Zukunftsziele realistisch einzuschätzen und sich den eigenen Fähigkeiten und Grenzen angemessene Zwischenziele zu stecken. Der Integrierte Schulabschlusslehrgang mit seinen drei Abschlussniveaus bietet eine perfekte Gelegenheit dazu. Zudem werden die Teilnehmer auf ihren individuellen Lernwegen durch ein verständnisvolles und pädagogisch erfahrenes Dozententeam begleitet und unterstützt. An das große Engagement und die besondere Arbeitsleistung der Lehrkräfte richtete sich denn auch der besondere Dank der Fachbereichsleiterin. Abgesehen davon können die Teilnehmer während des Teilzeitlehrgangs, der in den Abendstunden stattfindet, Praktika oder Nebentätigkeiten nachgehen und sich so den Arbeitgebern als lernwillige, zielorientierte und leistungsbereite Ausbildungsanwärter empfehlen. Dass sich einige der Absolventen bereits in einem Ausbildungsverhältnis befinden oder eine feste Zusage auf einen Ausbildungsplatz erhalten haben, dokumentiert den Erfolg und die große gesellschaftliche Bedeutung dieser Lehrgänge. Etliche Absolventen des HSA 10 haben ihr Ziel überdies noch höhergesteckt und möchten den zweijährigen Lehrgang bis zum Ende „durchziehen“, sie streben in einem weiteren Halbjahr den Mittleren Schulabschluss oder die Fachoberschulreife an – den höchstmöglichen Abschluss an der VHS Gelderland.