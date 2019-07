Ferienbetreuung der Offenen Ganztagsschulen Walbeck, Veert und Kapellen : Erlebnisreicher Tag im Freizeitpark „ Schloss Beck“

Viel Spaß haben die Kinder bei der Ferienbetreuung der Offenen Ganztagsschulen Walbeck, Veert und Kapellen. Foto: Claudia Borghs

Walbeck In diesem Jahr findet die Sommerferienbetreuung der Offenen Ganztagsschulen aus Kapellen, Walbeck und Veert mit insgesamt 90 Kindern in der Sankt-Luzia-Schule in Walbeck statt. Das abwechslungsreiche Programm wird von den Kooperationspartnern der Arbeiterwohlfahrt Awo und dem Förderverein der Sankt-Luzia-Schule finanziert.

