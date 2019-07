Fußball : Pokal: SV Sevelen empfängt den 1. FC Bocholt

Gelderland (him) Der wichtigste Mann im Wettbewerb um den Fußball-Niederrheinpokal kommt in diesem Jahr aus den Reihen des Kleve-Geldern. Holger Tripp, bekannt als Staffelleiter und Vorsitzender des Kreis-Fußballausschusses, ist zum neuen Spielleiter ernannt worden.

SV Sevelen – 1. FC Bocholt . Hoher Besuch am Koetherdyck. Der A-Ligist hat mit dem Traditionsverein vom Bocholter Hünting, der in seinen besten Zeiten auch schon in der Zweiten Bundesliga mitgemischt hat, ein ausgesprochen attraktives Los gezogen. Da macht es auch nichts, dass die Mannschaft um Trainer Gunnar Gierschner absolut chancenlos sein dürfte. Der FC Bocholt zählt nach einhelliger Meinung aller Experten zum Kreis jener Mannschaften, die dem SV Straelen in der kommenden Oberliga-Saison die Meisterschaft streitig machen wollen. Mit der Verpflichtung des ehemaligen Profistürmers Maurice Exslager hat der FC Bocholt soeben erst seine Ambitionen untermauert.

Rather SV – SV Straelen. Der Regionalliga-Absteiger von der Römerstraße hat eine lösbare Aufgabe erwischt und dürfte in der ersten Runde eigentlich nichts anbrennen lassen. Der Gegner aus Düsseldorf belegte in der abgelaufenen Saison der Landesliga, Gruppe 1, einen soliden Mittelfeldplatz mit einer in jeder Hinsicht ausgeglichenen Bilanz. Eine Woche vor dem Saisonstart sollte die Straelener Mannschaft um Trainerin Inka Grings am Rande des Flughafens ihrer Favoritenrolle gerecht werden können.