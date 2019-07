Tennis : Tennis-Talente ermitteln in Geldern ihre neuen Meister

GELDERN (stemu) Noch bis einschließlich Mittwoch, 3. Juli, ermitteln die Jugendlichen der Tenniskreise Kleve, Krefeld, Moers, Mönchengladbach, Neuss und Viersen ihre Bezirksmeister auf der Gelderner Anlage „An der Bleiche“.

Am vergangenen Samstag starteten die Talente vom Niederrhein bei tollem Sommerwetter in Geldern ihre Wettkämpfe. Die Halbfinal- und Endspiele werden am Dienstag und Mittwoch ausgetragen. Für die Jugendwartinnen Heidi Müllers und Marina Landwehrs ist die Ausrichtung der Meisterschaften bereits Routine, schon ein Vierteljahrhundert lang kümmern die beiden sich darum.

„In diesem Jahr sind die Teilnehmerzahlen etwas geringer als in der Vergangenheit“, berichtet Müllers. „Bisher waren es meist um die 180 Jugendlichen, die sich aus den Kreisen beteiligt haben.“ Einige Teilnehmer bedauern, dass die Finalspiele nicht an einem Wochenende ausgetragen werden. Aber das funktioniert schon seit geraumer Zeit aus organisatorischen Gründen nicht. Die Matches zogen sich am Wochenende bis in die Abendstunden hinein, für die beiden Organisatorinnen endete der Tag jeweils erst um 21 Uhr.