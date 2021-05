Fußball : Die größten Pokalspiele des SV Straelen

3400 Zuschauer waren 1998 dabei, als der SV Straelen bei seinem bislang einzigen Auftritt im DFB-Pokal gegen Zweitligist Fortuna Düsseldorf mit 4:7 verlor. Foto: Horstmueller/HORSTMUELLER GmbH

Straelen Der Klub steht zum dritten Mal im Niederrheinpokal-Finale. Bislang gab es zwei Niederlagen. Der Wuppertaler SV könnte jetzt ein gutes Omen sein. Bei einem Sieg ist der SVS im DFB-Pokal, in dem er schon einmal gegen Fortuna Düsseldorf spielte.

Der SV Straelen bestreitet am Samstag, 13 Uhr, in der Arena des MSV Duisburg eines der größten Spiele in seiner 102-jährigen Vereinsgeschichte. Der Fußball-Regionalligist trifft im Finale des Niederrheinpokals auf den Klassenrivalen Wuppertaler SV. Der Sieger ist in der kommenden Saison im DFB-Pokal dabei. Der SV Straelen läuft nicht zum ersten Mal im Finale des Verbandspokals auf. Er stand schon zweimal im Endspiel. Beide Partien wurden verloren. Trotzdem reichte es einmal zum Sprung in den DFB-Pokal, bei dem Fortuna Düsseldorf der Gegner war. Wir werfen einen Blick zurück auf die bislang größten Spiele des SVS im Pokal.

Vorstandsmitglied Norbert Peters war damals für die Organisation der Pokal-Hits des SV Straelen verantwortlich. „Mir ist aufgefallen, dass in beiden Fällen der Weg ins Finale über unseren jetzigen Gegner Wuppertaler SV führte“, sagt Peters. Am Samstag, 20. Dezember 1997, besiegte die Mannschaft des damaligen Trainers und heutigen Präsidenten Hermann Tecklenburg im Halbfinale die Gäste aus dem Bergischen Land nach einem Rückstand mit 2:1. Die beiden Tore erzielten Torsten Vöckel und Thomas Kakala. Der sportliche Erfolg wurde aber überschattet. „Krawallmacher sorgten für blankes Entsetzen“ lautete damals die Überschrift in der Rheinischen Post.

Info Pokal-Endspiele mit Teams des Kreises Kleve 1981 Wuppertaler SV - Kevelaerer SV 1:0 1986 Viktoria Goch - ETB Schwarz-Weiß Essen 4:0 1998 Rot-Weiß Oberhausen - SV Straelen 2:0 nach Verlängerung 2002 Rot-Weiss Essen - SV Strae­len 4:2 2012 Rot-Weiss Essen - SV Hönnepel-Niedermörmter 3:2 2020 Rot-Weiss Essen - 1. FC Kleve 3:1

RP-Redakteur Norbert Hemmersbach schrieb: „Es ist das erste Mal, dass im Gelderland ein Pokalspiel umschlug in Provokation und Prügelei.“ Sein Kollege Lutz Küppers weiter: „Die Wuppertaler Hooligans stürmten nach dem Schlusspfiff das Spielfeld und wollten den Straelener Spielern an die Wäsche. Als das misslang, rannten sie zur Tribüne, wo größtenteils Kinder und Jugendliche, aber auch ältere Leute standen. ,Die gehen auf den Trainer los’, rief Martin Dawitschek, als Hermann Tecklenburg Kinder schützen wollte. Der Manndecker rannte sofort mit Mitspielern in Richtung Tribüne, wo die Hooligans dem Coach ans Fell wollten. Doch Tecklenburg wusste sich zur Wehr zu setzen und verpasste einem der Rabauken einen Satz warme Ohren.“ Verstärkung aus den umliegenden Polizeibehörden wurde angefordert, die dem Spuk ein Ende bereiteten und elf Hooligans in Handschellen abführten.

Im Endspiel gab es für den SV Straelen dann am 9. April 1998 eine 0:2-Niederlage nach Verlängerung gegen den Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen, der von Gerd vom Bruch trainiert wurde. Jörg Beyel (93.) und Torjäger Achim Weber (98.) machten im Stadion Niederrhein den Erfolg des Favoriten perfekt. Weil RW Oberhausen in der gleichen Saison den Aufstieg in die Zweite Liga schaffte, durfte aber auch Final-Verlierer SV Straelen im DFB-Pokal auflaufen.

Igli Tare (rotes Trikot) erzielte beim Düsseldorfer Sieg im DFB-Pokal gegen den SV Straelen zwei Treffer. Foto: Horstmueller/HORSTMUELLER GmbH

Er traf am 29. August 1998 im Stadion an der Römerstraße auf den Zweitligisten Fortuna Düsseldorf mit Klaus Allofs als Trainer. „Wohl dem, der einen Klassestürmer wie Marek Lesniak in seinen Reihen hat“, schrieb die Rheinische Post. „Mit fünf Treffern erschoss der bärbeißige Profi den Oberligisten quasi im Alleingang und sicherte seinen Farben den Einzug in die nächste Pokalrunde. Vor 3400 Zuschauern siegte Fortuna Düsseldorf mit 7:4 (3:1).“ Igli Tare schoss die beiden weiteren Tore der Fortuna. „Wir waren viel zu brav. Keine Gelbe Karte ist der Beweis für fehlende Aggressivität“, sagte der damalige SVS-Coach Jos Luhukay. René Gottwald, Thomas Kersten, Tomasz Kosztowiak und Jan Schröers hatten die Straelener Treffer erzielt.

Am 24. November 2001 traf der SV Straelen im Halbfinale des Niederrheinpokals im Stadion am Zoo erneut auf den Wuppertaler SV. Die Mannschaft von Trainer Thomas Geist holte einen 1:3-Rückstand auf und rettete sich in die Verlängerung, in der Hanno Wurzler in der 118. Minute das Siegtor für den SVS erzielte. Der Wuppertaler Präsident Friedhelm Runge watschte sein Team anschließend ab: „So faul, so unbeweglich habe ich noch keine Mannschaft des Wuppertaler SV erlebt. Dieses emotionslose und arrogante Auftreten werden wir uns nicht mehr bieten lassen.“

Straelener Endspielgegner am 9. Mai 2002 war Rot-Weiss Essen – und wieder war an der Römerstraße mit 2650 Zuschauern die Hütte voll. „Der Fußball-Verband Niederrhein wollte uns das Endspiel nicht geben, weil er Sicherheitsbedenken hatte“, sagt Norbert Peters. „Aber wir konnten ein schlüssiges Konzept vorlegen. Das Spiel lief dann auch friedlich ab.“

RP-Autor André Schall schrieb damals: „2000 mitgereiste Essener Fans jubelten ihrem Kapitän Heiko Bonan zu, als er den Pokal in den Himmel stemmte. Der Favorit hatte sich durchgesetzt, doch hielt sich die Enttäuschung der SVS-Spieler nach der 2:4-Endspielniederlage sichtbar in Grenzen. Immerhin hatten die Geist-Schützlinge den haushohen Favoriten an der heimischen Römerstraße zum Schluss in arge Bedrängnis gebracht.“ Die Treffer für den SVS erzielten Ercan Aydogmus und Jens Jütten. RW Essen verspielte in der Saison im letzten Spiel den Sprung in die Zweite Liga. „Wenn Essen aufgestiegen wäre, dann wären wir erneut für den DFB-Pokal qualifiziert gewesen und hätten 1860 München als Gegner bekommen“, so Peters.