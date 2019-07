Tischtennis : Annemarie Falkowski startet bei der EM mit Gruppensieg

Geldern (him) Der Anfang für eine erfolgreiche Europameisterschaft ist gemacht. Annemarie Falkowski vom TTC Blau-Weiß Geldern-Veert hat bei den Tischtennis-Titelkämpfen der Senioren, die zurzeit in Budapest ausgetragen werden, einen glänzenden Start erwischt.

Zum Auftakt des Wettbewerbs in der Altersklasse W 65 musste die Geldernerin gegen Anke Wunderlich aus Bremen ran, mit der sie seit vielen Jahren befreundet ist. In einem spannenden Match behauptete sich Falkowski in vier Sätzen mit 11:7, 11:7, 9:11 und 11:5. Anschließend ließ sie auch gegen die Finnin Pirkko Mäkinen nichts anbrennen und siegte mit 11:2, 11:1, 11:2. Den Gruppensieg und damit den Einzug in die erste Hauptrunde brachte Falkowski mit einem 11:3, 14:16, 11:5, 11:3 gegen die Lettin Vera Eriksone unter Dach und Fach.