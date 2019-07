Tennis : BW Veert fast durch, BW Straelen muss noch zittern

Gelderland Tennis-Verbandsliga: Erst in den Nachholspielen entscheidet sich, ob die Oldies aus dem Gelderland den Klassenerhalt schaffen.

Tennis-Niederrheinliga der Herren 65: MTV Kahlenberg – Blau-Weiß Veert 5:4 (3:3) . Ein Spiel auf Augenhöhe lieferten sich der MTV Kahlenberg und die Herren 65 von Blau-Weiß Veert in der Niederrheinliga. In Runde eins konnten Jack Nitsche (6:4/6:2) und Chris Vieten (6:0/6:4) die Gäste in Führung bringen. Bruno Diebels kämpfte sich nach verlorenem ersten Satz zwar zurück ins Match, verlor aber den zweiten im Tie-Break (2:6/6:7). In der zweiten Runde glichen die Gastgeber aus. Mannschaftsführer Freddy Tripp holte zwar einen weiteren Sieg für die Veerter (6:0/7:5), aber Heiner Lettmann (3:6/2:6) und Hartmut Hiller (3:6/0:6) waren ihren Gegnern eher klar unterlegen. Veert konnte zwar schon mehrfach über die Doppel Erfolge für den Spieltag einfahren, aber an diesem Tag gelang das nicht.

Lettmann/Nitsche setzten sich mit 6:4/6:3 im ersten Doppel durch, aber die beiden anderen Paarungen mussten ihren Gegnern gratulieren. Auf einen Erfolg von Tripp/Diebels hatte das Team noch spekuliert, doch die beiden mussten sich mit 2:6/5:7 geschlagen geben. Eine erwartete Niederlage kassierten Hiller/Vieten (2:6/0:6). Eigentlich wäre es das letzte Saisonspiel für die Veerter Auswahl gewesen, aber der hitzebedingt abgesagte Spieltag wird am Freitag nachgeholt. Dann tritt das Team von Freddy Tripp bei Blau-Weiß Neuss an. Es sieht zwar nicht aus, als könnten die Veerter noch in Abstiegsgefahr geraten, aber ein Sieg gegen den punktgleichen Tabellennachbarn wäre nicht schlecht.

Erste Verbandsliga der Herren 70: Blau-Weiß-Gold Straelen – Unterbarmer TC 1:5 (1:3). Im Titelkampf ist der Unterbarmer TC noch nicht auf der sicheren Seite. Entsprechend stark trat der Tabellenführer auch in Straelen an, wo die Gastgeber ihrerseits noch um den Klassenerhalt kämpfen. Doch Mannschaftsführer Jakob Berghs und seinem Team war klar, dass dieser am vorletzten Spieltag noch nicht in trockene Tücher gebracht werden könnte. Den einzigen Straelener Punkt an diesem Tag holte Hans-Werner Verweyen. Nach einem verlorenen ersten Satz ging er im zweiten mit 3:0 in Führung, als sein Gegner aufgeben musste (4:6/6:0/10:0). Jakob Berghs bekam es mit der Nummer 21 der deutschen Herren-75-Rangliste, Victor Nutovtsev, zu tun. Der Straelener zeigte ein gutes Spiel, war aber trotzdem klar unterlegen (1:6/2:6). Auch Herbert Herzberg verlor in zwei Sätzen (1:6/3:6). Günter Pasch hatte großen Kampfgeist gezeigt, einen Rückstand aufgeholt und war dann doch im Match-Tie-Break knapp unterlegen (1:6/7:6/10:12). Die Gastgeber hofften zwar noch auf Ergebniskorrektur in den Doppeln, aber auch die war ihnen nicht gegönnt. Berghs/Herzberg verloren erwartet klar in zwei Sätzen (2:6/2:6), Verweyen/Pasch hatten zumindest die Chance auf einen weiteren Punkt, kassierten aber eine knappe Niederlage (6:4/2:6/8:10).