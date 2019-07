Frauenfußball : Derby-Zeit in der Frauen-Niederrheinliga

Dieter Blomm ist neuer Trainer des SV Walbeck. Foto: Privat

Gelderland Im Gegensatz zu den Männern, die schon Mitte August in die neue Saison starten, sind die Fußballerinnen erst ab Sonntag, 1. September, wieder an der Reihe. Inzwischen ist die Einteilung der Frauen-Staffeln für die Saison 2019/’20 im Fußballverband Niederrhein (FVN) unter Dach und Fach.

Die höchste Klasse im Verbandsgebiet ist die Niederrheinliga, in der demnächst zwei Mannschaften aus dem Gelderland mitmischen. Der SV Walbeck, der schon seit vielen Jahren in dieser Liga präsent ist, und Viktoria Winnekendonk, die den Aufstieg aus der Landesliga perfekt gemacht haben. Da wird die neue Liga für Trainer Uli Berns und seine Mannschaft natürlich eine große Herausforderung, viele neue Gegner stehen auf dem Spielplan. Neben der Viktoria sind noch zwei weitere Aufsteiger neu im Rennen, DJK TuSA 06 Düsseldorf und die SSVg. Velbert 02. Ein Absteiger aus der Regionalliga befindet sich diesmal nicht in der Gruppe.

Eine Einschätzung der Gruppenstärke fällt Winnekendonks Trainer Uli Berns nicht ganz leicht. „Wir haben sicher schon mal gegen höherklassige Teams wie den SV Walbeck, VfR Warbeyen oder SGS Essen III gespielt, aber in der Meisterschaft sieht das sicher anders aus. Unser Kader bleibt ja weitgehend zusammen. Wir bauen auf unser Selbstvertrauen und hoffen, eine Rolle im unteren Mittelfeld der Liga spielen zu können“, wagt Berns eine vorsichtige Prognose.

Beim SV Walbeck steht in Dieter Blomm ein neuer Trainer an der Seitenlinie. Der neue Mann hat einige Jahre beim GSV Moers als Übungsleiter gearbeitet, kennt sich also in Sachen Frauenfußball in der hiesigen Region aus. „Zu den Favoriten zählen für mich in der kommenden Saison der 1. FC Mönchengladbach und die Zweitvertretung des MSV Duisburg. Für unsere Mannschaft hoffe ich nach der etwas schwierigen letzten Saison auf einen guten Mittelfeldplatz“, so Trainer Dieter Blomm.

Aus dem Kreis Kleve wäre da noch der VfR Warbeyen mit von der Partie. Die Mannschaft aus dem Nordkreis hat für die anstehende Serie mächtig aufgerüstet, wie beide Trainer unisono berichten. „Warbeyen hat sich gut verstärkt und einige Spielerinnen aus den Niederlanden verpflichtet. Da darf man gespannt sein, ob die Mannschaft auch in die Favoritenrolle schlüpfen kann“, sagt Blomm. Die Fußballfreunde dürfen sich somit auf einige spannende Kreisderbys freuen.

In der Bezirksliga sind in der neuen Spielzeit nur noch zwei Mannschaften aus dem Gelderland vertreten. Sowohl der SV Walbeck II, der viele Jahre in dieser Liga vertreten war, als auch der TSV Weeze müssen als Absteiger wieder zurück in die Kreisliga. Damit bleiben mit dem SV Veert und TSV Wachtendonk-Wankum nur noch zwei Vertreter übrig, die gemeinsam in der Bezirksliga, Gruppe 3, am Ball sind.