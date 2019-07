Aus den Vereinen : 100 Jahre Union: Fußball, American Football und große Party

Kervenheim Union Kervenheim feiert rund um den Sportplatz drei Tage lang sein Jubiläum. Der Verein hat eine lesenswerte Festschrift herausgegeben.

(RP) 100 Jahre Union Kervenheim – das muss selbstverständlich gefeiert werden. Seit mehr als einem Jahr hat sich ein Arbeitskreis, den Vorsitzender Rainer Kürvers ins Leben gerufen hat, intensiv mit der Planung des Jubiläums beschäftigt. In mehreren Sitzungen haben die Mitglieder ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt, das alle Abteilungen berücksichtigt.

Gleichzeitig begab sich Ehrenvorsitzender Kalle Brouwers mit dem ehemaligen stellvertretenden Vorsitzenden Friedhelm van Gemmeren auf Spurensuche, um in einer Festschrift die Vereinsgeschichte darzustellen. Mit der kompetenten Hilfe von Hans-Peter „Pille“ Schaap, der als Heimatforscher wertvolle Unterstützung geleistet hat, und dem Erinnerungsarchiv von Ehrenmitglied Hannes „Pollmann“ Tervooren, seines Zeichens ältestes Vereinsmitglied, ist ein sehr interessanter und lesenswerter Band zum 100-Jährigen entstanden. Alle Union-Mitglieder erhalten kostenlos ein Exemplar. Alle übrigen Interessenten können die Festschrift am Festwochenende für fünf Euro auf dem Sportplatz oder in der Bäckerei Kürvers erwerben. Ein eigens entworfener Jubiläumsschal ist dann ebenfalls erhältlich – die etwas kühleren Herbsttage kommen schließlich ganz bestimmt.