Gelderner Verwaltung : SPD kritisiert Zustand der Straße zum Rathaus

Geldern Diese Unebenheiten in der Fahrbahndecke führten zu einer Gefährdung für Fußgänger und Radfahrer. Außerdem sei der Mündungsbereich nicht gut genug ausgeleuchtet.

Die Zufahrt zum Gelderner Rathaus, zur Villa von Eerde und zum Bürgerforum befindet sich in einem „miserablen Zustand“ – zu diesem Ergebnis kommt die SPD-Fraktion. Wer von der Straße Issumer Tor zur Verwaltung abbiegen möchte, sieht sich auf dem ersten Stück bis zu den Parkplätzen mit Rissen und Schlaglöchern konfrontiert, in denen sich bei Regen das Wasser sammelt.

Die SPD-Fraktion beantragt, dass die Verwaltung die Baugesellschaft bittet, die genannte Verkehrsfläche möglichst zeitnah in einen guten und sicheren Zustand zu versetzen. Gleichzeitig bittet man zu prüfen, ob eine separate Wegeführung für Fußgänger und Radfahrer zum Rathaus möglich sei. Dadurch würde an dieser Stelle die Verkehrssicherheit für Radfahrer und Fußgänger deutlich erhöht, was zurzeit leider nicht der Fall sei, heißt es weiter. Zudem sei der Mündungsbereich zur B 58 aus Sicht der SPD zu düster, um Gefahren rechtzeitig zu erkennen. Die Sozialdemokraten wünschen sich eine bessere Beleuchtung, damit an der Stelle niemand zu Schaden kommt.