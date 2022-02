Fußball-Regionalligist SV Straelen : Partie abgesagt, Thomas Gerstner hat zwei Angebote

Straelen Der Coach hat den Verein früh darüber informiert, dass er im Sommer geht. Die Partie beim Wuppertaler SV musste erneut abgesagt werden, weil der Rasen im Stadion am Zoo nicht bespielbar war.

Das für Mittwochabend angesetzte Nachholspiel des Fußball-Regionalligisten SV Straelen beim Wuppertaler SV ist erneut ins Wasser gefallen. Der WSV sagte die Begegnung bereits am Vormittag ab, weil der Rasen im altehrwürdigen Stadion am Zoo nach starken Regenfällen nicht bespielbar war. Ein neuer Termin für die Partie steht noch nicht fest.

Einen freien Tag hatten die Akteure des SV Straelen am Mittwoch trotz der Absage nicht. Coach Thomas Gerstner setzte kurzfristig eine Übungseinheit an, die allerdings schon früh beendet sein musste. Denn die Anlage an der Römerstraße wurde von der Stadt Straelen wegen des Unwetters ab 18 Uhr gesperrt. Deshalb konnte auch die für Mittwochabend angesetzte Heimpartie der B-Junioren des SVS in der ersten Runde des Niederrheinpokals gegen den Wuppertaler SV, der in der Bundesliga spielt, nicht angepfiffen werden.