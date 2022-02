Klasse-Reitsport auf dem Hötzenhof : Sechs S-Springen beim RV Keppeln

Uedem Der zweite Teil des Turniers wartet mit sehr attraktiven Prüfungen auf – dazu zählt das Mächtigkeitsspringen Klasse S am Samstagabend.

Der RV von Bredow Keppeln musste beim zweiten Teil seines Springfestivals, das er von Freitag, 18. Februar, bis Sonntag, 20. Februar, organisiert, wegen der Corona-Pandemie neue Wege gehen. Denn aufgrund der eingeschränkten Besucherzahl hat der Reitverein für die Abendveranstaltung am Samstag mit dem Mächtigkeitsspringen der Klasse S einen Kartenvorverkauf eingerichtet, wobei Kinder im Alter bis elf Jahre freien Eintritt haben. Die Halle wird zuvor geräumt. Zwar sind mittlerweile schon alle Tickets an den Reitsport-Fan gebracht worden. „Dennoch empfehlen wir, regelmäßig im Ticketshop auf unserer Homepage reinzuschauen, da es sein kann, dass weitere Karten zur Verfügung gestellt werden können“, teilt das Organisations-Team um den Vorsitzenden Arnold Janßen mit.

Angeboten werden in der Reithalle auf dem Hötzenhof der Familie Terhoeven-Urselmans bei der dreitägigen Veranstaltung 16 Prüfungen, darunter gleich sechs der Klasse S. Am Freitag stehen ein S*-Springen (17.30 Uhr) sowie das Team-Springen S* mit Stechen um den Hans-Theo-UrselmansGedächtnispreis (20 Uhr) an. Am Samstag folgen ein S-Springen mit Stechen (17.30 Uhr) und das Mächtigkeitsspringen S (20.45 Uhr). Den Abschluss bilden am Sonntag ein Punktespringen S* mit Joker (11 Uhr) und ein Zwei-Sterne-Springen S mit Stechen (14.30 Uhr).