In Kevelaer und Geldern : Wie die Städte sich auf „schulfrei“ am Donnerstag vorbereiten

Kevelaer/Geldern Am Donnerstag fällt in Nordrhein-Westfalen die Schule aus. Wie das rein praktisch abläuft, wird unterschiedlich gehandhabt. Die Verantwortlichen mussten schnell reagieren.

Die Nachricht hat auch Roland Mücke komplett überrascht. „Damit gerechnet hat bei uns niemand“, sagt der stellvertretende Schulleiter des Lise-Meitner Gymnasiums Geldern. Per E-Mail wurden die Schulen informiert, dass der Unterricht am Donnerstag ausfällt, wegen der Sturmwarnung. Sofort sei man durch die Klassen gegangen und habe die Schüler informiert. Anschließend habe man begonnen ein Notprogramm zu stricken. „Wir werden versuchen, die Schüler möglichst mit Stoff digital zu versorgen“, sagt Mücke. So soll beispielsweise Material über die Plattform Moodle bereit gestellt werden. Durch die Zeit in der Corona-Pandemie sei man in diesen Dingen ja trainiert. Wichtig sei, dass die Kinder angesichts der Sturmwarnung zuhause bleiben. Gleiches gelte für Kollegen. Einige Lehrer werden aber auf alle Fälle auch in der Schule sein. Denn es könne ja immer mal sein, dass doch ein Schüler auftauche.