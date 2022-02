Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern : Der SC Auwel-Holt ist fast am Ziel

Trainer Carsten Schaap ist mit dem bisherigen Abschneiden seiner Mannschaft zufrieden. Foto: Heinz Spütz

Straelen Der Tabellenfünfte hat in der Gruppe zwei die besten Chancen auf den letzten freien Platz in der Aufstiegsrunde. Ein Endspiel will er dabei vermeiden.

Beim SC Blau-Weiß Auwel-Holt ist man kein Fan von Punkteteilungen. Man könnte fast meinen, das Motto lautet: Alles oder nichts. Acht der bisher 16 Saisonspiele konnte das Team von Trainer Carsten Schaap siegreich gestalten. Sieben Partien gingen verloren. Das 3:3 gegen den SV Herongen ist bis dato das einzige Remis der Saison. Die verläuft für den Sportclub, der mit 19 Punkten Rang fünf belegt, bisher überaus zufriedenstellend.

Denn die Mannschaft hat die Teilnahme an der Aufstiegsrunde fast sicher. Zwei Spiele der Qualifikationsrunde stehen noch aus, der Vorsprung auf den Tabellensechsten Arminia Kapellen-Hamb beträgt vier Punkte, der SV Veert und SF Broekhuysen II liegen schon fünf Zähler zurück. Die Qualifikation für die Aufstiegsrunde will die Mannschaft jetzt so schnell wie möglich unter Dach und Fach bringen. „Wir müssen nur noch einen Punkt holen und sind dementsprechend guter Dinge“, sagt Carsten Schaap.

Auch mit dem unwahrscheinlichen Fall, dass man doch noch in die Abstiegsrunde müsse, könne man sich anfreunden. „Dann ist die Spannung halt ein bisschen höher. Ohne arrogant klingen zu wollen: Ich denke, wir würden in der Abstiegsrunde eine gute Rolle spielen. Wir stehen gut da und nehmen es so, wie es am Ende ist“, sagt Schaap.

Geht es nach ihm, darf schon das Heimspiel gegen Tabellenführer Grün-Weiß Vernum am Sonntag, 6. März, das Punktekonto entsprechend aufstocken. Ein Unentschieden würde den Holtern genügen. Beim Hinspiel in Vernum fügte der Sportclub den ambitionierten Gastgebern eine schmerzhafte 2:3-Niederlage zu. Aus diesem Ergebnis schöpft Schaap Optimismus, spricht gar von einem möglichen Sieg: „Wir werden ganz klar darauf bedacht sein, es Vernum unheimlich schwer zu machen. Dazu müssen wir vor allem diszipliniert verteidigen. Wenn das klappt, haben wir eine gute Chance.“

Sollte das Spiel allerdings verloren gehen und die zweite Mannschaft der Sportfreunde Broekhuysen parallel gegen den SV Veert gewinnen, könnte es noch einmal spannend werden. Denn am letzten Spieltag der Qualifikation geht es für den SC Auwel-Holt nach Broekhuysen. Solch ein Endspiel um Platz fünf soll vermieden werden.

In der Winter-Vorbereitung hat der Sportclub zurzeit mit einigen Widrigkeiten zu kämpfen. Da an der Maasstraße auf Kunstrasen umgesattelt wird, fehlt ein geeigneter Trainingsplatz mit Flutlicht. Aus diesem Grund tourt Schaap mit seiner Mannschaft aktuell durch den Südkreis. „Wir sind darauf angewiesen, dass wir bei anderen Vereinen trainieren können. Für ihre Hilfe sind wir sehr dankbar“, sagt der Coach. Auch die Holter Kaderstärke ist nicht optimal. 18 Feldspieler und drei Torhüter gehören dem Aufgebot an. „Wenn dann Spieler auf Kegeltour oder im Urlaub sind, pfeifen wir personell aus dem letzten Loch. Nichtsdestotrotz sind wir mit dem, was wir hier haben, zufrieden“, sagt Carsten Schaap.