Veranstaltung : Frühlingslieder und Mundartvorträge

Heinz Velmans hielt einen Vortrag in „Stroels Ploatt“. Foto: Hans Rütten

Straelen Zum Senioren-Treff der Alten- und Rentner-Gemeinschaft (ARG) im Mai trafen sich 60 Besucher zunächst zum Gottesdienst mit Dr. Heinrich Valentin in St. Peter und Paul. In der Tageslesung aus der Apostelgeschichte (Kapitel 11 Verse 19 bis 26) wurde an die Gründung der Gemeinde in Antiochia und das Wirken von Paulus und Barnabas erinnert.

