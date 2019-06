Spende für ein Ehrenmal in Herongen : Namenstafel des Ehrenmals erneuert

Freude herrscht über das sanierte Ehrenmal. Foto: Sparkasse

HERONGEN Die Namenstafel am Ehrenmal an der alten Kirche in Herongen hatte im Laufe der Jahrzehnte sehr unter der Witterung gelitten. 2018, anlässlich der Gedenkfeiern zum Ende des Ersten Weltkrieges, regten Helmut Crienen, Barbara Tepper und Marlies Walters an, die verwitterte Sandsteinplatte mit den Namen der gefallenen Heronger Bürger zu erneuern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken