Brauchtum : Vogelschießen in Broekhuysen

Broekhuysen (RP) Die St.-Aloysius-Jungschützenbruderschaft aus Broekhuysen freut sich auf das Schützenfestjahr 2019, denn für sie ist es das erste eigene Schützenfest seit 15 Jahren. 2004 fand das letzte Schützenfest von St.

Am Pfingstsonntag, 9. Juni, ist das Vogelschießen der Bruderschaft. Es sind alle eingeladen, ab 15 Uhr auf der Festwiese an der Halle Teegelbeckers (Rochusweg 5) in Straelen-Dam vorbeizuschauen. Es gibt eine Auswahl von Imbiss und Kaltgetränken, Kaffee und Kuchen. Mit Unterstützung des Sauerlandlagers Straelen werden auch verschiedene Aktionen für Kinder angeboten. Mit dem Schuss auf den Vogel soll an diesem Tag dann der neue König mit seinem Hofstaat ermittelt und mit Musik und Tanz gebührend gefeiert werden.

Das Schützenfestwochenende (6. bis 9. September) beginnt am Freitag, 6. September, mit dem Aufstellen des Schützenbaumes an der Bofrost-Halle in Straelen, bevor es mit der anschließenden Schützenparty in der Halle und der Band „Q5 New Style“ so richtig losgeht.