Infrastruktur : Straelens CDU will mehr Kindergarten-Plätze

Straelens CDU will mehr Kindergarten-Plätze

Straelen Die CDU-Fraktion Straelen beschäftigte sich mit dem Bedarfsplan „Vorschulische Betreuung und Bildung des Kreisjugendamtes für die Zeit von 2019-2024.“ Als Mitglied des Jugendhilfeausschuss im Kreis Kleve erläuterte Christdemokrat Josef Mailänder den Plan.

Im Jahr 2019/2020 werden alle Kitas zusammen mit 519 Plätzen belegt sein. Dabei weist der Kindergarten Broekhuysen gegenüber dem Vorjahr zehn zusätzliche Plätze aus. Die Straelener CDU-Fraktion begrüßt die Absicht des Trägers, dort im Investorenmodell eine neue dreigruppige Einrichtung zu schaffen, wobei die in die Jahre gekommene Einrichtung nach Fertigstellung des Neubaus aufgegeben würde.

Für die nähere Zukunft sei in ­Straelen in jedem Fall mehr zu unternehmen, um der Nachfrage der Eltern nach Kitaplätzen gerecht zu werden. Das gilt für das Stadtgebiet wie auch für die Ortschaften.

Inzwischen stellt laut CDU die katholische Kirchengemeinde St. Peter und Paul Überlegungen an, eine neue größere Einrichtung zu schaffen.

„Wir würden es sehr begrüßen, wenn diese Kindertagesstätte in dem Neubaugebiet ,Gemüseversteigerung’ entstehen würde. Das wäre eine hervorragende Initialzündung für den Start in die Bebauung dieses stadtkernnahen Gebietes. Die Anziehungskraft für junge Familien, sich hier niederzulassen, könnte so kräftig gesteigert werden“, betont Monika Lemmen, CDU-Ratsfrau und stellvertretende Straelener Bürgermeisterin.