Brauchtum : Spannung vor Wachtendonks Kirmes

Info

Kabarett Kai Magnus Sting mit dem Programm „Sonst noch was?!“ am Mittwoch, 19. Juni, 20 Uhr. Tickets kosten 19,50 Euro. Sie sind erhältlich bei der Tourist-Information Wachtendonk, Feldstraße 35, Telefon 02836 915565.

Rock Die Coverband „Lewinsky“ am Freitag, 21. Juni, 20 Uhr. Karten kosten im Vorverkauf acht Euro, an der Abendkasse zehn Euro. Vorverkaufsstellen sind Lobo Food, Auf dem Bock 26, in Wachtendonk, Elektro Reiners, Weinstraße 8, in Wachtendonk, Gartenbau Hoffmann, Ribbrockerweg 2, in Wachtendonk, Blumenstudio Mona Lisa, Batzensteg 1a, in Wachtendonk und online unter info@bruderschaft-wachtendonk-gelinter.de.

Kontakt Weitere Infos unter www.bruderschaft-wachtendonk-gelinter.de.