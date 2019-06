Issum : Para-Dressur: Regine Mispelkamp aus Issum ist Deutsche Meisterin

Regine Mispelkamp hat Grund zur Freude. Foto: Dirk Dratsdrummer

Issum Knapp vier Wochen nach ihrem Sieg beim Mannheimer Maimarktturnier bestätigte Regine Mispelkamp bei der Deutschen Meisterschaft in der Para-Dressur ihre derzeit überragende Form. Mit dem Spitzenergebnis von 75,12 Prozent triumphierte die an Multipler Sklerose erkrankte Reiterin (Grade V) mit ihrem Pferd „Look at me now“ auch in der Olympia-Reithalle in München-Riem und sicherte sich damit zum zweiten Mal in Folge den Titel einer Deutschen Meisterin.

„Ich freue mich sehr darüber, dass es gelungen ist, den Titel zu verteidigen“, freute sich die 48-jährige Reiterin des RV Seydlitz Kamp, die im Stall in Issum beste Voraussetzungen für Sport und Reitbetrieb findet. Erste Gratulantin vor Ort war ihre treue Helferin Nicole Hochstrat, die sich mit der amtierenden Deutschen Meisterin als gelernte Tierarzthelferin um die Versorgung der Zweibeiner kümmert.