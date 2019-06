Kerkener Gruppe gebildet : „Parents for future“ – jetzt die Eltern

Sebastian und Karina Blei machen sich für die Initiative Parents for Future stark. Sie unterstützt die jugendlichen Klimaaktivisten. Foto: Bianca Mokwa

Nieukerk Sebastian und Karina Blei wollten nicht länger nur zugucken. Sie stehen hinter den Klimaprotesten der Schüler. Als Eltern unterstützen sie die Generation, die sich eine bessere Welt wünscht. Freitag ist das erste Treffen.

Sebastian und Karina Blei hatten genug gehört. Im Radio wurde über die Proteste der Schüler für besseres Klima, die „Fridays for future“-Demonstrationen, berichtet. „Bei jedem Bericht haben wir gesagt: ,Die haben Recht. Man muss was machen’“, erinnert sich die Kerkenerin Karina Blei, was ihr durch den Kopf ging. Das Ergebnis der Europawahl, der Zulauf, den die Partei der Grünen erhielt, bestätigte das Gefühl der beiden. Am Mittwoch ging die Facebook-Seite „Parents for future – Kerken und Umgebung“ online. Eltern wollen dabei die Kinder und Jugendlichen unterstützen, ihnen den Rücken stärken. Schnell war die Mitgliederzahl auf 40 angewachsen. „Ich war überrascht, dass es so schnell ging“, sagt Karina Blei. Andererseits zeigt es auch: Das Thema Klima brennt gerade unter den Nägeln.

Dabei ist das Thema für die Kerkener Familie nicht neu. Ihr Mann Sebastian sei die treibende Kraft, sagt Karina Blei. Eingekauft wird im Gelderner Unverpackt-Laden. Statt Plastik stehen in den Schränken Vorratsgläser aus Glas. Die Zahnbürsten sind aus Holz, warmes Wasser gibt es über die Solartherme auf dem Dach. Das Auto wird dank Lastenfahrrad nur noch selten gefahren. Statt Papiertaschentücher gibt es welche aus Stoff, die gewaschen werden und immer wieder verwendet werden können. „Wir wollen nicht das Super-Beispiel sein“, sagt die zweifache Mutter beim Rundgang durchs Haus. Es seien viele Kleinigkeiten im Alltag, die dann die Masse ausmachen. „Einfach mal anfangen“, lautet das Motto der Kerkener. Das kann die mitgenommene Tragetasche beim Einkauf sein oder der Gang zum Biomarkt. Oder einen Blühstreifen statt einen Steingarten anlegen.

Info Treffen von „Parents for Future“ in Kerken Foto: Bianca Mokwa Was Das erste Treffen der Kerkener „Parents for future“-Gruppe steht an. Es geht darum, sich kennenzulernen und Ideen auszutauschen. Anmelden muss man sich nicht für die Veranstaltung, einfach vorbeikommen. Wann Freitag, 7. Juni, ab 20 Uhr Wo Restaurant Capannina in Nieukerk, Dionysiusplatz 2.

Sebastian Blei nimmt das Thema Klimaschutz schon seit seiner Jugend ernst. Spätestens als ihm wirklich bewusst geworden ist, „dass wir nur einen Planeten haben“. „Wir möchten eine lebenswerte Welt übergeben“, ergänzt seine Frau. Weil viele mehr erreichen, haben sie sich der Initiative „Parents for future“ angeschlossen. Am Freitag gibt es dazu das erste Treffen in ihrem Heimatort Nieukerk. „Erst einmal hören, was die anderen für Ideen haben“, sagt Initiatorin Karina Blei. Sie ist schon sehr gespannt. Zu der Gruppe gehören unter anderem ein ökologischer Gärtner, eine Stoffwindelberaterin und Sacha Sohn vom Hilshof. „Ich finde es großartig, wie engagiert die Jugendlichen sind und wie vehement sie ihrem Wunsch auf eine nachhaltige Zukunft mit intakter Natur Ausdruck verleihen. Sie haben es verdient, dass ihre Eltern ihnen zumindest den Rücken frei halten“, nennt Sacha Sohn ihre Motivation. Durch die Gruppe möchte man sich mit vielen Menschen vernetzen, denen die Zukunft ihrer Kinder nicht egal ist. Es wird nicht nur geredet, sondern auch gehandelt. An die Gemeinde Kerken ist der Antrag gestellt worden, den Klimanotstand auszurufen.

Solche Anträge werden aktuell in vielen Städten gestellt, zum Beispiel auch in Kevelaer. Ziel ist es, die lokalen Politiker dazu zu bewegen, bei Entscheidungen auch immer den Klimaschutz im Blick zu haben.