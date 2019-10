Infrastruktur in der Gemeinde Issum : Sevelens Kirchplatz wird erneuert

Infrastruktur in der Gemeinde Issum

Sevelen Die Bauarbeiten beginnen am Donnerstag und sollen bis Ende Februar dauern.

Der Busverkehr der Niag ist von der Vollsperrung nicht betroffen. Der Schülerspezialverkehr zu den Grundschulen kann während der gesamten Baumaßnahme die Bushaltestelle an der Ecke Kirchplatz / Raiffeisenstraße nicht anfahren. Die Eltern wurden durch die Schulen benachrichtigt. Der Standort vom Schadstoffmobil ist während der Baumaßnahme auf dem Parkplatz am Koetherdyck. Der Wochenmarkt wird auf den Parkplatz an der Antoniusstraße gelegt.