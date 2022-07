Straße in Grevenbroich wird erneut gesperrt : Deutsch-Ritter-Allee wird jetzt erneuert

Nach dem Verlegen der neuen Trinkwasserleitung ist die Fahrbahn in schlechtem Zustand, nun wird sie unter Vollsperrung saniert. Foto: Kandzorra, Christian

Elfgen/Elsen Anderthalbjährige Arbeiten im Auftrag von NEW an der Trinkwasserleitung haben deutliche Spuren auf der Fahrbahn hinterlassen. Wann und in welchem Bereich genau die Fahrbahndecke nun saniert werden soll.