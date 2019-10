Unterbringung von Migranten : Straelen plant neues Asylbewerberhaus

Straelen Die Stadt will im nächsten Jahr eine Gemeinschaftsunterkunft für bis zu 20 Personen errichten. Auch eine verstärkte Suche auf dem Wohnungsmarkt ist beabsichtigt. Notunterkünfte sollen möglichst schnell aufgegeben werden.

Ganz oben auf der Liste steht der Bau einer weiteren Gemeinschaftsunterkunft in Massivbauweise zur Unterbringung von bis zu 20 Asylbewerbern im nächsten Jahr. Die würde sich vom Standard her an den Häusern Sanger Weg 5 und Riether Straße 32 orientieren, die im Zuge der Flüchtlingskrise 2015/16 errichtet wurden. Eine zweite Maßnahme, die von der Verwaltung vorgeschlagen wird: Bei der Ausweisung von Wohnbauflächen ist dort, wo es von städtischer Seite möglich ist, durch privat- oder öffentlich-rechtliche Vorgaben dafür zu sorgen, dass ein Anteil von 50 Prozent der Wohnungen in Mehrfamilienhäusern zu Preiskonditionen des öffentlich geförderten Wohnungsbaus errichtet werden. In den nächsten vier Jahren werden im Gebiet Streutgens Kamp III, am Hornweg, auf dem „Gemüseplatz“ und an der Rathausstraße etwa 300 Wohnungen gebaut, davon etwa 165 im Geschosswohnungsbau. Bei optimistischer Annahme, dass etwa die Hälfte der Geschosswohnungen im preisgünstigen beziehungsweise öffentlich geförderten Wohnungsbau errichtet würden, ergäbe das etwa 80 Wohnungen für die im SPD-Antrag genannten Personenkreise.