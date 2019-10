Wohltätigkeit am Niederrhein : Marken schnibbeln für die Dritte Welt

Hans Brunnett (Mitte) übergab die Leitung der Gruppe an Willi Rosengarten (r.). Pastor Ludwig Verst bedankte sich mit Blumen bei dem 92-Jährigen. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Straelen Seit 50 Jahren finanziert das Kloster Steyl mit dem Ausschneiden von Postwertzeichen Drittwelt-Projekte. Auch eine Gruppe in der Blumenstadt unterstützt beim Aufbereiten der Briefmarken. Dort gab es jetzt einen Führungswechsel.

Er sei nicht mehr so agil wie mit 80, sagt Hans Brunnett. Deshalb will er mit 92 jetzt ein wenig kürzer treten. Und deshalb gibt er bei der Straelener Briefmarken-Schnibbel-Gruppe den Chefposten in jüngere Hände. Die gehören Willi Rosengarten. Der 65-Jährige koordiniert ab sofort die Aktivitäten dieses ehrenamtlich tätigen Dutzends.

Im Gemeindehaus von St. Peter und Paul wurde der Führungswechsel bei Kaffee und Kuchen vollzogen. Zu Gast waren auch zwei Vertreter des Apostolats ABC der Steyler Missionare, das seit 50 Jahren mit den Briefmarken der Straelener und vieler anderer Gruppen nach dem Motto „Gutes tun. Mit Briefmarken“ Projekte in aller Welt finanziert. „2018 war ein gutes Jahr für uns“, berichtete Hubert Nagelsdiek von der Steyler Mission. Exakt 36.280 Euro wurden für verschiedene ABC-Projekte überwiesen, so der Nettetaler. 6000 Euro gingen nach Indonesien an eine Schwester, die sich um arme Menschen mit Missbildung kümmert. 6000 Euro haben auf den Philippinen ein Wiederaufbau-Projekt unterstützt. Weitere 6000 Euro helfen in Indien dabei, die Lage von Slumbewohnern zu verbessern. Uganda, Rumänien und Thailand sind weitere Länder, in die Spenden flossen.

Info Die nächsten Projekte mit Briefmarken-Hilfe Myanmar Missionsstation bringt mehr Lebensqualität (4000 Euro sind dafür geplant) Ghana Ausbildung orthopädischer Fachkräfte (Planungssummer 5000 Euro) Indonesien Kleiner Sender mit großer Reichweite (Planungssumme 4000 Euro) Ungarn Sozialprojekte gegen Armut und Kriminalität (Planungssumme 5000 Euro) China Handgefertigte Kerzen sind Zeugnis für Christus (Planungssumme 5000 Euro). Mexiko Die Sorge um Migranten wächst ständig (5000 Euro). Kontakt Steyler Missionare, Apostolat ABC, Bahnhofstraße 9, 41334 Nettetal

„Es ist nicht das erste Mal, dass ich Danke sage“, wandte sich Pastor Ludwig Verst an Brunnett. Der kümmerte sich viele Jahre um den Kalvarienberg. Vom Glauben heraus, so der Geistliche, habe Brunnett die Aufgaben übernommen für die Gemeinde St. Peter und Paul und, mit der Briefmarken-Aktion, auch in der Weltkirche. Glücklicherweise seien die Wege von Steyl nach Straelen kurz.

Brunnett erfuhr vor vier Jahrzehnten von den Aktivitäten des ABC-Apostolats und scharte Leute um sich, die beim Sortieren, Schneiden und Aufbereiten der Briefmarken halfen. „Wir bekommen meistens ausgerissene und ausgeschnittene Marken“, berichtet Nagelsdiek. Sortierte und aufbereitete Postwertzeichen erzielen bei den Händlern einen höheren Preis.

Hans-Dieter Boos aus Kaldenkirchen nimmt die Sendungen aus Steyl entgegen und verteilt sie auf die Gruppen in der Region. Einmal im Monat ist er in Straelen. Jedes der zwölf Gruppenmitglieder dort bekommt ein Quantum mit nach Hause. „Das geht Pi mal Daumen, je nach Leistungsfähigkeit“, erläutert Rosengarten. Es kommt vor, dass vor Boos’ nächster Ankunft jemand schon Nachschub ordert.

Brunnett, der einst Geschäftsführer der Holter Molkerei war, sorgte mit dafür, dass etliche Straelener Firmen für die Aktion Briefumschläge aussortieren und für die Aktion bereithalten. Manches landet auch im Pfarrbüro. Als Einzelstücke, in Umschlägen und kleinen Kistchen kommen die Marken dort an. Jeder aus der Gruppe schnibbelt für sich zu Hause. „Am Abend mit der Schere in der Hand Gutes tun und Spaß haben“, so umriss Verst die Tätigkeit der Gruppe. Er ist froh darüber, dass sich zum Koordinieren mit Rosengarten ein neuer Mann fand. Laut Brunnett hatte auch ein Aufruf im Pfarrbrief zu seinem Nachfolger geführt.