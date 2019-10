Workshop-Angebot in Geldern : Unternehmen fit machen für die Zukunft

Dem Fachkräftemangel auf dem Land entgegenwirken, neue Wege gehen, darum geht es bei den vier Workshops, die am Dienstag, 29. Oktober, von 14 bis 17 Uhr in Geldern angeboten werden. Johanna Hachmann von Competentia NRW, dem Kompetenzzentrum Frau und Beruf, stellt die Angebote vor.

„Viele Mütter sind gut ausgebildet“, erklärt sie den Hintergrund. Aber Eltern wünschen sich eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Die Unternehmen hätten die Aufgabe, sich der lebensphasenorientierten Personalpolitik zu stellen. Wie so etwas aussehen kann und welches Handwerkszeug dafür nötig ist, erarbeiten die Teilnehmer in den Workshops. Um neue Arbeitszeitmodelle und -orte für klein- und mittelständische Unternehmen geht es beim Workshop von Ute Neu und Ariane Grawe, der den Titel trägt „Agiles Arbeiten – Aufbrechen alter Strukturen“. Volker Wassermann vom Unternehmen bridge4IT informiert über IT-Sicherheit; es geht um Cloud-Lösungen für den flexiblen modernen Arbeitsplatz. Social-Media- Experte Jan Roest wird mit den Teilnehmern über „Kundengewinnung und Bindung im digitalen Zeitalter“ nachdenken. „Warum sollte ich mich nicht als Einzelhandelsgeschäft auf Facebook darstellen?“ stellt er als Frage in die Runde. Denn gerade Facebook und Instagram ermöglichten es, Zielgruppen anzusprechen. Zu „Veränderung in der Arbeitswelt und Auswirkung auf Führung und Unternehmenskultur“ wird es einen Workshop mit Katrin Helena Ernst von der Bertelsmann-Stiftung geben. Moderiert wird der Nachmittag von Chadia Hamadé.