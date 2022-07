Ratinger Baustellen : Weitere City-Parkplätze fallen bald weg

In der Stadt gibt es unglaublich viele Baustellenschilder. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Die Lage wird sich in der Innenstadt ab dem 24. Juli weiter verschärfen. Nach Angaben der Stadtwerke Ratingen steht jetzt der Bauabschnitt am Freiligrath- und Röntgenring vor dem Abschluss der Arbeiten.

Das Baustellen-Labyrinth in der Innenstadt sorgt weiter für Aufregung. Unerfreulicher Nebeneffekt: Es fallen weitere Parkplätze in der City weg – vor allem für Anwohner, die einfach nicht mehr wissen, wo sie ihren Pkw abstellen sollen. Schon jetzt ist die Suche nach einem Parkplatz eine sehr nervenaufreibende Geschichte, die Lage wird sich ab dem 24. Juli noch einmal verschärfen.

Nach Angaben der Stadtwerke Ratingen steht jetzt der Bauabschnitt am Freiligrath- und Röntgenring vor dem Abschluss der Arbeiten. Die Fahrbahndecke wird komplett erneuert. Um die Straßenoberflächen am Freiligrath- und Röntgenring in den ursprünglichen Neuzustand zurückzuversetzen, sollen die Arbeiten aus einem Guss erfolgen. Hierfür ist eine Vollsperrung des betroffenen Bereiches notwendig, weshalb die Stadtwerke nach eigenen Angaben die Arbeiten in der verkehrsärmeren Sommerferienzeit durchführen werden.

Los gehen die Arbeiten voraussichtlich am Sonntag, 24. Juli. Während der rund einwöchigen Bauzeit ist eine Vollsperrung des Freiligrath- und Röntgenrings notwendig. Zwischen den Kreuzungsbereichen Bahnstraße und Industriestraße/ Bechemer Straße ist die Straße daher bis voraussichtlich zum 30. Juli in beide Fahrtrichtungen nicht befahrbar. Auch ein Einbiegen aus der Poststraße in den Freiligrath- und Röntgenring wird nicht möglich sein.

Im Einzelfall bedeutet das: Im Kreuzungsbereich Bahnstraße können die Autofahrer entweder geradeaus weiter über die Bahnstraße fahren oder in den Wilhelmring einbiegen, der aber zu diesem Zeitpunkt möglicherweise immer noch eine Baustelle ist. Hier war es zu einer Verzögerung gekommen.