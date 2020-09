Schulleben in der Landlebenstadt : Gelderner gewinnen Wettbewerb

Die sieben Schüler des Berufskollegs Geldern haben beim landesweiten Schülerwettbewerb Junior.ING den ersten und zweiten Platz abgeräumt. Foto: Norbert Prümen

Geldern Den ersten und zweiten Platz erhielten Modelle von Schülern des Berufskollegs. Dabei überzeugte nicht nur die Technik, sondern auch ausgefeilte Marketingstrategie. Eine Fahrt der Sieger nach Berlin fällt wegen Corona aus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bianca Mokwa

Eigentlich wären sie schon in Berlin gewesen, eigentlich hätten sie auch gefeiert, aber die Regeln zur Verhinderung der Ausbreitung des Coronavirus stellen in diesem Jahr auch an Sieger eine besondere Herausforderung. Und Sieger, das sind sie, die sieben Schüler des Berufskollegs in Geldern. An den Stellwänden sind Bilder ihrer prämierten Konstruktionen, die beim landesweiten Schülerwettbewerb Junior.ING den ersten und zweiten Platz abgeräumt haben. Das Thema des Jugend-Ingenieur-Wettbewerbs: Türme.

Nico Geurtz, Lukas Koenen und Timo Vos, allesamt zwischen 16 und 17 Jahre alt und alle auf dem Weg, ihr technisches Abitur zu machen, packten das Ganze logisch an. „Am Anfang haben wir erst einmal recherchiert, welche Türme es gibt“, sagt Timo. Dann wurden kleinere Prototypen aus Holz gebaut. Wie groß das Modell für den Wettbewerb sein sollte, war vorgegeben. Der Leuchtturm der drei Tüftler ist am Ende 82 Zentimeter hoch. Die Jugendlichen entscheiden sich für die Form einer Doppelhelix, die an einen DNA-Strang erinnert. Zwischen die Wendeltreppe aus Holz wird Acrylglas gesetzt und als Clou ein LED-Stab, der die Konstruktion zum Leuchten bringt. Dafür gibt es den zweiten Platz. „Wir hatten von Anfang an ein gutes Gefühl“, sagen die Teammitglieder, die die verschiedenen Arbeitsschritte untereinander aufteilten.

Info Gewinne und Voraussetzungen Wer Die 15 Ingenieurkammern der Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen sowie die Bundesingenieurkammer lobten für Ingenieurtalente zum Schuljahr 2019/2020 den länderübergreifenden Schülerwettbewerb Junior.ING mit dem Motto „Aussichtsturm – fantasievoll konstruiert!“ aus. Auf den Bundeswettbewerb wurde dieses Jahr verzichtet wegen Corona. Gewinn 1. Preis 250 Euro und Teilnahme am Bundeswettbewerb (wegen Corona ausgefallen), 2. Preis 150 Euro, 3. Preis 100 Euro.

Überrascht vom ersten Platz hingegen war die zweite Schülergruppe, die aus Phil Groher, Nina Jerke, Annalena Langenberg und Daria Ehren besteht. Ihr Turm trägt den Namen „Planet B“. Der Name ist Programm. „Die zwei Halbkugeln sollen an einen Planeten erinnern“, erklärt Phil. Dazwischen ist die Aussichtsplatte, ähnlich einem Saturnring. Wegen der Nachhaltigkeit habe man auf Holz, einen nachwachsenden Rohstoff, zum Bauen gesetzt. Das Ganze wurde als Stecksystem geplant mit vielen Stäben, da sei es sehr praktisch gewesen, dass so viele Hände zum Halten da waren. Der Modell-Turm steht nicht zufällig auf einer angedeuteten „grünen Wiese“. „Der soll schon in einer Großstadt stehen, zu einer Bekanntheit werden“, so die Hintergrundgeschichte der jungen Konstrukteure zu ihrem Turm. Der Erlös aus dem Eintritt soll für den Wiederaufbau der Natur eingesetzt werden, so die Idee der Schüler, die das Wirtschafts-

abitur anstreben.