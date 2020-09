Fußball : Bitterer Nachmittag für den FC Aldekerk

Aldekerk Der Fußball-Bezirksligist erwischt im Nachbarschaftsduell gegen die DJK Twisteden den besseren Start und hat über weite Strecken mehr vom Spiel. Doch am Ende bejubelt die Mannschaft aus Kevelaer einen glücklichen 3:2-Sieg.

Nach dem Seitenwechsel hatten dann die Platzherren das Spielgeschehen wieder besser unter Kontrolle, wenn auch nicht ganz so dominant wie in den ersten 20 Minuten. Nach einer guten Stunde Spielzeit legte Marvin Vogel für Dennis Hermelyn auf, der beförderte die Kugel aus 20 Metern zur erneuten Führung unhaltbar ins Twistedener Tor. Ein Ruhekissen war das 2:1 aber keineswegs, vor allem, weil die Gäste alleine dank ihrer individuellen Klasse immer für einen Treffer gut sind.

Vor allem dann, wenn es mit dem Abwehrverhalten einmal nicht stimmt, so wie in der 71. Minute. Die daraus resultierende Möglichkeit ließ sich Gäste-Torjäger Jan van de Meer nicht entgehen und traf zum erneuten Ausgleich. „In dieser Situation haben wir es nicht gut verteidigt und uns etwas ungeschickt angestellt“, musste Aldekerks Trainer Marc Kersjes gestehen. Das war um so ärgerlicher, weil sein Team vor dem Gegentor noch eine Chance zum möglichen 3:1 vergeben hatte. Schließlich wurde es noch ganz bitter für die Platzherren, als Twistedens Manuel Magoley mit einem Sonntagsschuss in der Nachspielzeit (90.) den Siegtreffer erzielte. „Unser Sieg ist auf der einen Seite glücklich. Aber meine Mannschaft hat einen starken Willen an den Tag gelegt und unser Torwart Martin Voß eine tadellose Leistung abgeliefert“, sagte DJK-Trainer Stefan Dösselmann. Enttäuscht war verständlicherweise sein Aldekerker Kollege Marc Kersjes: „Wir haben ein gutes Spiel gemacht, hätten eigentlich den Sieg verdient gehabt. Unter dem Strich haben wir heute die Punkte verschenkt.“