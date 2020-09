Fußball : 1:0 in Kapellen: Dustin Lingen erlöst den SV Sevelen

Gelderland Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: GSV Geldern erwischt Blitzstart und gewinnt am Ende das Derby gegen den Aufsteiger SV Veert mit 3:2.

Im mit Spannung erwarteten Derby der Staffel 2 der Fußball-Kreisliga A Kleve-Geldern hatte am Ende der GSV Geldern die Nase vorn. Die Mannschaft schlug den Aufsteiger SV Veert mit 3:2 (3:1). Bereits nach einer halben Stunde hatten Tim Bessler (4./31.) und Dennis Kolb (8.) für eine komfortable 3:0-Führung gesorgt. In der 35. Minute verkürzte Veerts Louis Genego. Bastian Grütters Anschlusstreffer zum 2:3 (90.) kam viel zu spät.

„Das war ein klassisches Derby mit allen erforderlichen Zutaten. Wir hätten den Sack früher zumachen müssen“, resümierte GSV-Trainer Roland Rößler. Der Veerter Trainer Daniel Neuer zeigte sich etwas enttäuscht: „Wir hatten uns mehr vorgenommen. Dann verpennst du die erste halbe Stunde und rennst das ganze Spiel einem Rückstand hinterher.“ Nach dem 1:5-Debakel am ersten Spieltag in Veert hatte der Sportclub Auwel-Holt das erste Erfolgserlebnis. Beim 1:0 (1:0) bei Union Wetten verwandelte Julius Pasch bereits nach zwei Minuten einen Foulelfmeter. „Danach müssen wir das zweite und dritte Tor nachlegen“, meinte der Holter Trainer Carsten Schaap. So kam in der Schlussphase etwas Hektik auf. „Auwel-Holt hat uns gut zugestellt. Wir haben völlig verdient verloren“, gestand Wettens Spielertrainer Christian Offermanns.