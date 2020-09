Fußball : TSV Wa-Wa gibt Sieg in letzter Minute aus der Hand

Tönisberg/Wachtendonk Erst in der Nachspielzeit kassiert der Fußball-Landesligist aus Wachtendonk-Wankum den Ausgleich beim VfL Tönisberg. Vor allem vor der Pause lässt das Team von Neu-Trainer Guido Contrine beste Chancen aus.

Es hätte für den neuen TSV-Coach Guido Contrine, der erstmals an der Seitenlinie stand und sich immer mal wieder mit Co-Spielertrainer Markus Müller absprach, ein Einstand nach Maß werden können. Dass am Ende daraus nichts wurde, war aber auch einer ersten Hälfte geschuldet, in der die Gäste das Heft in der Hand hatten, mehrere hochkarätige Gelegenheiten aber nicht nutzten.