Zweite Runde steht an : In Wachtendonk gibt es eine Bürgermeister-Stichwahl

Noch ist offen, wer ins Rathaus Wachtendonk als Bürgermeisterf einzieht. Foto: Kreis-Wfg/WfG

Wachtendonk Der parteilose, von der CDU unterstützte Alexander Pasch und Paul Hoene (WBV) treten in 14 Tagen erneut an. Die AfD zieht in den Rat ein. In dem sitzen jetzt sieben Fraktionen.