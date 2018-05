Geldern: Projekt für Alleinerziehende: Bedürftige werden gesucht

Geldern Es war eine Überraschung, als Landrat Wolfgang Spreen ein soziales Projekt vorstellte, das es so im Kreis noch nicht gegeben hat und dass keine Fraktion beantragt hatte: eine Anlaufstelle für allein Erziehende. Auch ein Gesicht zur Neuerung wurde vorgestellt: Viktor Kämmerer, langjähriger Geschäftsführer der Kreis Klever Awo, wird das "Projekt für Einelternfamilien" (EFUS) leiten. Ab sofort steht er den Ratsuchenden zur Verfügung: Kämmerer bittet um Kontaktaufnahme.

Dabei stehen sie oft allein mit den vielen organisatorischen und emotionalen Herausforderungen des Lebens. Festgestellt haben wir, dass Einelternfamilien, wie wir sie lieber nennen möchten, oft an der Grenze zur Bedürftigkeit leben. Hier setzt das neue Projekt EFUS an", erklärt Spreen.

Bereits in der Vergangenheit habe der Kreis die Situation vieler allein Erziehender mit unterschiedlichsten Maßnahmen verbessern können, heißt es. Doch an manchen Stellen brauche es individuellere Lösungen, denn nicht jedes Problem könne allein durch die Gewährung sozialer Leistungen gelöst werden. "Die Förderung im Projekt EFUS setzt genau an diesem Punkt an und bietet neue Möglichkeiten der Unterstützung", so der Landrat.