Geldern: Geldern blüht auf: Stadt gibt Samenmischungen aus

Mitarbeiter der Stadt gingen mit gutem Beispiel voran und pflanzten eine bunte Blumenmischung in den Grünstreifen an der Pariser Bahn. Foto: Stadt

Geldern Möglichst viele Blumen in Beeten, Gärten oder auch Balkonkästen aufblühen lassen und dabei Bienen und anderen Insekten Gutes tun: So lauten die Ziele der Aktion "Geldern blüht auf". Die Stadt Geldern stellt allen Bürgern kostenlos Tüten mit Samen-Mischungen für eine bunte Blumenvielfalt zur Verfügung.

"Nach dem Erfolg der Aktion im Vorjahr fände ich es schön, wenn Geldern auch in diesem Jahr ein bisschen bunter wird", sagt Bürgermeister Sven Kaiser. "Mit unserer Samenmischung pflanzt man Blumen mit echtem Mehrwert. Wer mitmacht, schafft mehr Lebensraum für Insekten, vor allem für Bienen." Gaby Vohwinkel-Levels, Umweltschutzbeauftragte der Stadt Geldern, ergänzt: "Mit unserer Aktion richten wir uns auch an Schulen, Kindergärten, Vereine, Verbände, Nachbarschaften und Unternehmen sowie selbstverständlich an Bürgerinnen und Bürger, die gern mitmachen. Egal ob für eine Blumenwiese oder für eine blühende Ecke auf Balkon oder Terrasse."