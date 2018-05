Tennis : Tennis: BW Veert und TC Walbeck mit Niederlagen

Gelderland Damen-Bezirksklasse B: TC Blau-Weiß Veert - TC Moers 08 3:6 (2:4). Nicht in Bestbesetzung traten die Veerter Damen im ersten Heimspiel an. Im Einzel setzten sich Frauke Warder und Kristina Maria Mertens durch. Nach dem 2:4-Rückstand hätten alle drei Doppel für einen Sieg gewonnen werden müssen. Eine Paarung wurde es schließlich. Ärgerlich war die Niederlage von Lisa Pastoors im Match-Tie-Break, mit etwas mehr Glück hätte sie für eine ausgegelichene Ausgangssituation nach den Einzeln sorgen können. Am Samstag, 12. Mai, geht es bei der zweiten Mannschaft von RW Emmerich ans Netz.

TC Blau-Weiß Veert: Frauke Waerder 6:1/7:6, Lina Zerr 1:6/0:6, Laura Langenstein 1:6/0:6, Lena Niehoff 0:6/0:6, Lisa Pastoors 3:6/6:2/8:10, Kristina Maria Mertens 7:5/6:3; Waerder/Langenstein 1:6/0:6, Zerr/Mertens 6:2/3:6/10:8, Niehoff/Pastoors 0:6/0:6.



Tennisclub Walbeck - Rot-Weiß Emmerich II 2:7 (1:5). Nach den Einzeln war die Partie gegen Rot-Weiß Emmerich II bereits entschieden. Gleich drei Spiele mussten Walbecks Tennisdamen zum Saisonauftakt erst im Match-Tie-Break abgeben. Und die Spiele von Anne Baak, Anja Hülsmans und Christina Becker gingen zudem noch äußerst knapp aus, was Walbeck aber gleich uneinholbar in Rückstand brachte. Von den Doppeln konnte anschließend auch nur noch eine Begegnung geholt werden. Das Team muss am Samstag, 12. Mai, in Sonsbeck antreten.

TC Walbeck: Jennifer Greitemeier 5:7/0:6, Teresa Hetjens 1:6/1:6, Anne Baak 6:3/4:6/8:10, Anja Hülsmans 2:6/7:6/9:11, Christina Beckers 3:6/6:3/7:10, Julia Kelders 6:0/7:5; Hetjens/Hülsmans 1:6/0:6, Baak/Beckers 3:6/2:6, Kelders/Hönning 6:4/6:1.

