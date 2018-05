Geldern : Hubertus-Bruderschaft räumt auf

Die Mitglieder der Bruderschaft legten sich tüchtig ins Zeug, damit den Besuchern des Vogelschießens auch eine saubere Ortschaft mit Festplatz angeboten werden kann. Foto: bruderschaft

Geldern OBEREYLL Die Mitglieder der St.-Hubertus-Bruderschaft Obereyll trafen sich, um die Umgebung und das Eyller Bruch von Müll und Unrat zu befreien. Die Umweltaktion wird jetzt schon seit mehr als zehn Jahren durchgeführt, und es konnte in den vergangenen Jahren immer wieder viel Müll zur Mülldeponie gebracht werden, so dass die Straßenränder und Felder sauberer sind. Es wurden dabei wieder etliche Hinterlassenschaften von Autoreifen über Bierflaschen bis hin zu einer Gartenpergola vorgefunden, die anschließend zur Mülldeponie in Pont gebracht wurden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Dieses Jahr gab es sogar noch einen besonderen Grund für die Umweltaktion, da die Obereyller Bruderschaft dieses Jahr wieder ihr Vogelschießen, mit späterem Schützenfest (31. August bis 4. September), ausrichtet. Durch dieses bevorstehende Ereignis waren die Mitglieder der Bruderschaft doppelt engagiert, damit den Besuchern des Vogelschießens eine saubere Ortschaft und ein sauberer Festplatz angeboten werden können. Das Vogelschießen wird am Donnerstag, 31. Mai (Fronleichnam), ab 16 Uhr an der St.-Hubertus-Kapelle in Obereyll (am Rather Weg 24) stattfinden.

(RP)