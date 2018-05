Fußball: Perfekt! Kevelaerer SV steigt in Bezirksliga auf

Geldern Kevelaer (pf) Der Kevelaerer SV wird zukünftig wieder in der Bezirksliga um Punkte spielen. Nachdem der SV Rindern am vergangenen Spieltag den Aufstieg perfekt gemacht hatte, wurde nun die zweite Spitzenmannschaft der Kreisliga A durch einen 3:1 (1:0)-Auswärtserfolg im Derby bei Union Wetten ihrer Favoritenrolle gerecht. Mit 18 Siegen, fünf Remis und zwei Niederlagen - bei noch drei ausstehenden Partien - legten die Marienstädter eine eindrucksvolle Spielzeit hin, die nun mit dem Aufstieg belohnt wurde.

Groß war gestern Abend der Jubel bei KSV-Trainer Ferhat Ökce und seinem Team nach dem Schlusspfiff in Wetten. Betreuer, Spieler, Trainer und Fans feierten die Rückkehr in eine Liga, in die der KSV auch gehört. Für die Tore sorgten Lukas Haeßl (16.) und Marcel Peters (88. und 90.+4, Foulelfmeter). In einem von den Gästen dominierten Spiel traf der Wettener Christian Tombergs zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich (49.).