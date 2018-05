Geldern: Transporter erfasst junges Mädchen

Geldern Wie die Polizei berichtet, ist am Dienstag eine junge Radfahrerin bei einem schweren Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt worden.

Wie die Polizei berichtet, ist am Dienstag eine junge Radfahrerin bei einem schweren Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt worden. Das zwölfjährige Mädchen aus Geldern war gegen 15.25 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Straße Hartefelder Dyck unterwegs. Als die Radlerin die Weseler Straße (Bundesstraße 58) außerhalb geschlossener Ortschaft überquerte, wurde sie von einem Transporter des Typs Renault Master erfasst. Mit dem Renault war eine 34-jährige Issumerin auf der B 58 aus Richtung Geldern in Richtung Issum unterwegs. Das Mädchen verletzte sich bei dem Zusammenstoß schwer. Es besteht Lebensgefahr. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Die 34-Jährige und ihr Beifahrer blieben unverletzt. Die B 58 wurde gesperrt, Polizeibeamte leiteten den Verkehr um. Beamte des Bereitschaftsdienstes Opferschutz der Polizei Kleve betreuten Familienangehörige und Beteiligte.